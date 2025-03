Nuovo Teatro Verdi: il Giallo al femminile con Alice Basso e Serena Venditto

Venerdì 21 marzo alle ore 18, presso il foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, è in programma un nuovo appuntamento di “Giallo e Nero di Puglia”, il festival e concorso dedicato alla letteratura di genere. L’ingresso è libero. L’iniziativa si conferma un punto di riferimento nel panorama culturale pugliese costituendo l’unico evento regionale interamente dedicato al giallo, al noir e al thriller.

Un’occasione per il pubblico di incontrare autori di primo piano e approfondire non solo le loro opere, ma anche il ruolo e l’evoluzione di un genere che, oltre al puro intrattenimento, si fa spesso interprete della realtà e delle sue contraddizioni. L’incontro del 21 marzo sarà dedicato alle protagoniste femminili del giallo contemporaneo, un segmento del genere in continua crescita, capace di rinnovare le strutture narrative tradizionali e di offrire nuove prospettive sulla scrittura e sulla rappresentazione della realtà.

Alice Basso e Serena Venditto, due tra le autrici più apprezzate della scena italiana, presenteranno i loro ultimi romanzi: “Le ventisette sveglie di Atena” (Garzanti) e “Sette vite come i gatti” (Mondadori). A moderare l’incontro sarà Barbara Perna, magistrato e scrittrice, nota per aver creato il personaggio di Annabella Abbondante, protagonista di una serie di romanzi di successo.

Alice Basso, già autrice di serie di grande seguito, introduce un nuovo personaggio destinato a conquistare i lettori: Atena, direttrice di una rivista enigmistica che per svegliarsi ha bisogno di ventisette sveglie. Una donna brillante e anticonvenzionale che si trova a condividere il proprio quotidiano con il fratello gemello Febo, scrittore in crisi in cerca di nuove ispirazioni. La decisione di Febo di iscriversi a una scuola di magia innescherà una serie di eventi inattesi, portando Atena al centro di una vicenda in cui logica ed enigma si intrecciano in modo sorprendente.

Serena Venditto ripropone invece il suo universo narrativo ambientato in via Atri 36, a Napoli, luogo di storie e misteri. La protagonista del suo ultimo romanzo, Malù, è un’archeologa che si trova improvvisamente senza lavoro a causa del taglio ai fondi del suo dottorato. Costretta a reinventarsi, inizia a lavorare in una libreria dell’usato, un ambiente denso di suggestioni e memorie. Sarà proprio un libro, “Donna in bianco” di Wilkie Collins, a fornire l’elemento scatenante di una nuova indagine che coinvolgerà Malù e i suoi eccentrici coinquilini.

“Giallo e Nero di Puglia” è un’occasione per riflettere sul giallo come strumento di analisi della realtà. Dietro il mistero e l’indagine si nascondono spesso tematiche profonde: il potere, la giustizia, il rapporto tra individuo e società. La letteratura gialla, noir e thriller ha la capacità di raccontare il mondo con uno sguardo attento e critico, proponendo storie che, pur mantenendo un forte impianto narrativo, offrono spunti di riflessione sulla società, sui suoi meccanismi e sulle sue contraddizioni. L’incontro è patrocinato dalla Città di Brindisi e si inserisce nel percorso più ampio del festival che proseguirà con nuovi appuntamenti dedicati alla letteratura di genere, confermando il proprio impegno nella promozione culturale e nella diffusione della lettura. Al termine sarà realizzato il firmacopie a cura del Mondadori Bookstore di Brindisi.