“O-MAGGIO ALL’INFANZIA” – DOMANI PRIMO APPUNTAMENTO

«O-maggio all’Infanzia», domani 3 maggio primo appuntamento con «Peter Pan»

Il cartellone di eventi gratuiti sarà presentato in conferenza stampa domani alle 9.30 nella sala di rappresentanza del Comune

Fasano – Il primo appuntamento sarà già domani sera, ma si prosegue fino all’11 giugno. Si parte con «Peter Pan» per volare nei sogni dei bambini e dei ragazzi con un mese di eventi gratuiti.

È l’edizione 2023 di «O-maggio all’Infanzia», il cartellone di manifestazioni curato dall’amministrazione comunale in collaborazione con il coordinamento Associazioni in rete di Fasano. Il programma, con spettacoli teatrali e musicali, escursioni, mostre ed esposizioni, presentazioni di libri, laboratori, letture animate, sarà presentato domani mattina, mercoledì 3 maggio 2023, in conferenza stampa. L’appuntamento è alle 9.30 nella sala di rappresentanza del Comune. Interverranno: il sindaco Francesco Zaccaria e l’assessore alla Cultura, Politiche Sociali e per l’Infanzia Cinzia Caroli.

Il cartellone partirà proprio domani sera con «Peter Pan» (ore 20, teatro Sociale, ingresso libero fino a esaurimenti posti per tutti, adulti e bambini) promosso da amministrazione in collaborazione con associazione «Senza Confine teatro». La classica fiaba sarà proposta in forma di teatro musicale e sarà un divertente musical accompagnato dalle note dell’album a lui dedicato da Edoardo Bennato. In scena ci sarà un cast di 15 giovani interpreti che darà vita a tutta una carrellata di esilaranti personaggi che condurranno gli spettatori sull’isola che non c’è, per raccontare questa intramontabile storia per grandi e piccini. Un invito a continuare a sognare perché, per usare le parole di Peter Pan: solo chi sogna può volare.