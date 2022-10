“O SANTISSIMA”, OMAGGIO MUSICALE A MARIA A CURA DEL CORO POLIFONICO MATER MISERICORDIAE E DEL CORO AMICI CANTORI

Sabato 22 ottobre alle ore 19:30, il Coro Polifonico “Mater Misericordiae” e il Coro “Amici Cantori” presentano “O Santissima”, un momento musicale e di riflessione sulla figura della Vergine Maria. I brani, eseguiti dal Coro Polifonico Mater Misericordiae e dal Coro Amici Cantori, saranno intervallati dalla lettura scenica di alcune meditazioni tratte dalle catechesi mariane di San Giovanni Paolo II, scelte, non a caso, in quanto ricorre, proprio in questo giorno, la festa liturgia del Santo Papa cosi innamorato di Maria, tanto da inserire nel suo stemma papale proprio la “M” di Maria.

Questo omaggio alla Madonna, si inserisce, negli eventi che la Parrocchia SS. Resurrezione, ha organizzato in occasione della consacrazione a Maria della Comunità Parrocchiale, che avverrà domenica 30 ottobre.

La lettura delle riflessioni è affidata a Francesca Giudice, il coro sarà diretto dal M° Anna Maria Sabino Pasquale, la voce solista sarà quella del soprano Giuliana Maddalena Devicienti, mentre l’accompagnamento organistico sarà affidato alla Prof.ssa Angela D’Amico. L’evento sarà presentato dalla giornalista Anna Consales.

Vi aspettiamo, quindi, sabato 22 ottobre presso la Parrocchia SS. Resurrezione alle ore 19:30.