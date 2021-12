Obbligo mascherine anticovid in centro. Il sindaco traccia il primo bilancio

Primo weekend natalizio con la pioggia mala voglia di spensieratezza dei brindisini e la stessa di sempre. Anche se per passeggiare in luoghi affollati c’e’ l’obbligo dell’uso della mascherina anticovid per un’ordinanza del sindaco Rossi. Ed e’ proprio il primo cittadino che spiega le motivazioni, tracciando anche il percorso delle iniziative di questo Natale.