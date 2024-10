Obesity Day 2024: domani iniziativa al Perrino di Brindisi

In occasione dell’Obesity Day, la campagna di sensibilizzazione e prevenzione sull’obesità promossa dall’ADI, Associazione italiana di Dietetica e Nutrizione clinica, sono state programmate anche a Brindisi iniziative per far conoscere in particolare il rischio cancro correlato all’obesità, il tema scelto quest’anno.

Domani, giovedì 10 ottobre, dalle 9.30 alle 13.00, nell’atrio interno al primo piano dell’ospedale Perrino, gli operatori dell’unità operativa di Endocrinologia, malattie metaboliche, dietetica e nutrizione clinica, diretta dalla dottoressa Valentina Todisco, saranno a disposizione dei cittadini per dare consigli e informazioni con somministrazione di un test per conoscere il rischio cancro correlato allo stile di vita. A richiesta sarà valutato il BMI, indice di massa corporea, attraverso la rilevazione di peso e altezza.

L’adesione all’evento, organizzato dalla dottoressa Valeria Lagattolla, è totalmente gratuita.

Nella stessa giornata, dalle 10 alle 13, l’ADI ha promosso una diretta sui social Facebook e Instagram sul tema “Cancro: tutto il peso dell’obesità. Scopri, comprendi, previeni”.