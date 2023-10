OBESITY DAY – LE INIZIATIVE AL “PERRINO”

Obesity Day 2023: iniziative al Perrino di Brindisi

In occasione dell’Obesity Day, la campagna di sensibilizzazione e prevenzione sull’obesità promossa dall’ADI, Associazione italiana di Dietetica e Nutrizione clinica, sono state programmate anche a Brindisi iniziative sulla conoscenza della sarcopenia, il tema scelto quest’anno per celebrare la giornata.

Lunedì e martedì, 9 e 10 ottobre, dalle 10.00 alle 13.30, nell’atrio interno al primo piano dell’ospedale Perrino, gli operatori dell’unità operativa di Endocrinologia, malattie metaboliche, dietetica e nutrizione clinica, diretta dalla dottoressa Valentina Todisco, saranno a disposizione dei cittadini per dare consigli e informazioni. A richiesta sarà valutato il peso corporeo e l’eventuale presenza di obesità sarcopenica tramite l’utilizzo di hand grip e test specifici. L’adesione all’evento, organizzato dalla dottoressa Valeria Lagattolla, è totalmente gratuita.

Inoltre, dalle 10 alle 13 di martedì 10 ottobre, sulla pagina Facebook Obesity Day ADI è possibile seguire in diretta interventi di esperti e video testimonianze.

“L’obesità sarcopenica – dichiara il presidente di Fondazione ADI Antonio Caretto – viene definita come la coesistenza di eccesso di adiposità (obesità) e scarsa massa/forza/funzione muscolare (sarcopenia). La componente sarcopenica è presente sino all’80% degli anziani con obesità. Questo è un problema molto rilevante, dal momento che sono affetti da sovrappeso, oppure obesità, rispettivamente il 41% e il 14% degli italiani over 65, e la loro probabilità di avere limitazioni funzionali e nella propria autonomia è due volte e mezzo superiore rispetto ai coetanei normopeso”.