“Occhi sempre aperti”, presentato il nuovo sistema di videosorveglianza della città di Mesagne

Si è svolta stamattina in piazza Vittorio Emanuele II l’iniziativa con cui l’Amministrazione comunale ha annunciato l’installazione di ulteriori telecamere e il miglioramento del sistema di videosorveglianza già esistente. Realizzato con fondi ministeriali rivenienti dal Programma Operativo Complementare POC “Legalità” – Asse 2, per una somma complessiva di 172.752 euro che include 22.752 euro di risorse comunali, l’intervento ha l’obiettivo di assicurare il controllo di nuove aree, consentendo l’acquisizione di informazioni utili alla repressione di illeciti e reati. Saranno 10 le telecamere che verranno sostituite e 11 i nuovi dispositivi, di cui 6 destinati alla lettura delle targhe, per altrettanti punti di ripresa collocati al centro e nelle periferie, nei principali varchi urbani di accesso alla città. «Abbiamo colto un’ulteriore opportunità per rafforzare il sistema di sicurezza di cui Mesagne è già dotata. Oltre ad aumentare le postazioni, verranno introdotti nuovi strumenti di rilevamento delle informazioni che saranno destinati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali», ha spiegato il sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli, soffermandosi sulle novità che consentiranno un più esteso controllo del territorio e l’impiego di strumenti ancor più efficaci a disposizione delle forze dell’ordine. Sugli aspetti tecnici è intervenuto l’ingegnere Angelo Capodieci. «L’obiettivo perseguito è quello di integrare e migliorare dal punto di vista tecnologico il sistema, mediante nuovi punti di ripresa e l’implementazione delle infrastrutture di connessione, gestione e analisi video», ha dichiarato il responsabile comunale del settore Innovazione tecnologica e Sistemi informativi e telematici. I lavori per il potenziamento del progetto “Osa – Occhi sempre Aperti” sono partiti nella mattinata di oggi.