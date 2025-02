Occupazione sottosuolo – Quarta: “Oggi la goccia che ha fatto traboccare il vaso”

Stamattina in commissione bilancio l’ennesima dimostrazione di un sistema che denuncio da quando ho iniziato questa esperienza.

L’argomento riguardava la modifica al regolamento comunale sulle occupazioni da parte delle grosse aziende del sottosuolo. Modifica arrivate oggi 24 febbraio in commissione a soli quattro giorni dal termine utile per apportarle. Abbiamo avuto un anno a disposizione affinché si potesse seriamente intervenire a costringere le aziende, quelle furbe ad ottemperare come legge richiede. Invece no!

A quattro giorni dal consiglio comunale del 28, tecnicamente impossibile a questo punto valutare le modifiche proposte. Un chiaro ed evidente stratagemma affinché nulla cambi.

Oggi è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Ho appena firmato la mozione presentata dalle opposizioni per la sfiducia a questa Amministrazione affinché si discuta in consiglio comunale in maniera trasparente e nel rispetto dei cittadini.

Roberto Quarta

Consigliere comunale

Città di Brindisi