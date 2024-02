Ocean Viking. Flash mob contro il sequestro della nave ONG

Dopo aver sbarcato a Brindisi tanti immigrati, tra cui decine di minori, la nave ONG Ocean Viking e’ stata sottoposta a sequestro amministrativo per la seconda volta per aver violato le norme del decreto Piantedosi. Contro questo sequestro nella serata di oggi si e’ svolta una manifestazione per protestare contro tale circostanza. Le associazioni che hanno organizzato l’evento, tra cui ambientalisti e volontari, ma anche BBC, ribadiscono che queste navi salvano tante vite e che la politica fa altro tipo di valutazioni. Ma questo e’ al centro di un’ intensa contrapposizione tra Governo e forze di opposizione.