Oggi a Brindisi assemblea pre-congressuale Uil Puglia

Si terrà nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 aprile, alle ore 15:00, nella Sala Conferenze dell’HotelNettuno a Brindisi l’Assemblea pre Congressuale della UIL di Puglia per la provincia di Brindisi.Un appuntamento di confronto ed analisi sulle sfide del territorio e di rilancio dell’azione SindacaleConfederale al quale hanno prenderanno parte diverse personalità delle Istituzioni e del mondo dellavoro. A margine dei lavori pre-congressuali l’Assemblea designerà il Coordinatore Territoriale delSindacato brindisino per i prossimi quattro anni. La nomina ufficiale avverrà nel Congresso UILPuglia previsto per il prossimo 8 e 9 giugno.Tanti i temi che saranno affrontati a partire da una seria analisi di un territorio fragile ma dallegrandi potenzialità. La provincia di Brindisi, come noto, affronta un inverno demografico senzaprecedenti con un anziano ogni quattro abitanti e un saldo naturale in forte contrazione mentre sulfronte occupazionale preoccupa lo svuotamento del lavoro stabile.Altro tema al centro dei lavori congressuali sarà la Sicurezza sui luoghi di lavoro. Ampio spaziosarà anche dedicato al tema dell’Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro. Non mancherà unacompiuta analisi sulle Vertenze Industriali e lo stato dell’arte sul tema della Transizione Giusta,capace di aggiornare i processi produttivi senza lasciare indietro nessuno. Non saranno dimenticatitemi sociali cruciali per il futuro di Brindisi come la Sanità Pubblica, le Infrastrutture strategiche ele politiche necessarie a tutelare le Nuove Generazioni.Gli Organi di Informazione sono invitati ai Lavori Congressuali. “Per scrivere assieme daprotagonisti la storia futura di questa terra”.