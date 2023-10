Cerimonia questa mattina in via S. Angelo, a Brindisi, per ricordare tutti i caduti in mare, nei pressi del monumento in loro memoria. Presenti tutte le autorità civili e militari, con il prefetto Michela La Iacona. Sua eccellenza Mons. Giovanni Intini, vescovo di Brindisi, ha benedetto la Corona ai piedi del monumento. L’inno di Mameli e stato realizzato dagli alunni del Comprensivo S. Chiara.