OGGI A BRINDISI E MESAGNE TANTI EVENTI PER MELISSA BASSI

Sottotitolo – Le due città si sono strette intorno a Rita e Massimo Bassi grazie alle iniziative assunte dagli organizzatori del Memorial e dall’Istituto Morvillo-Falcone

Brindisi e Mesagne unite nel ricordo di Melissa Bassi, la studentessa sedicenne che dieci anni fa perse la vita nell’attentato compiuto da un folle davanti alla scuola Morvillo-Falcone.

Per l’occasione sono state organizzate numerose iniziative, a partire da un memorial calcistico che va avanti sin dal primo anno. E poi l’impegno della stessa scuola frequentata da Melissa e delle due amministrazioni comunali. Suggestivo il momento dell’intitolazione della palestra scolastica alla povera Melissa.

Il tutto ha avuto inizio con un corteo partito proprio dall’abitazione della famiglia Bassi, nella via che adesso porta il nome della vittima di questa tragedia. E poi l’arrivo a scuola dove studenti di Brindisi e di Mesagne si sono fermati davanti alla targa che ricorda Melissa e il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi ha depositato un mazzo di fiori. Ha fatto seguito l’arrivo di rappresentanti del Governo e della Regione, ma è evidente che le attenzioni sono state rivolte a Massimo Bassi, il papà di Melissa che in tutti questi anni ha lottato con sua moglie Rita perché il ricordo della loro figlia non svanisse.