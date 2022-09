OGGI A BRINDISI LA GIORNATA DELLA MEMORIA DEI MARINAI SCOMPARSI IN MARE

I marinai italiani che, a vario titolo ed in epoche diverse, hanno sacrificato la propria vita in difesa della patria trovano a Brindisi, ogni anno, il 9 settembre, un momento in cui la Marina Militare e tutte le istituzioni danno vita ad una giornata nazionale proprio della memoria dei marinai scomparsi in mare. Un ricordo che va oltre la divisa, visto che riguarda anche i civili che hanno perso la vita in mare.

La commemorazione si è svolta ai piedi di un simbolo della Marina, quale può essere considerato – dal lontano 1933 – il Monumento al marinaio d’Italia ed ha visto la partecipazione, in rappresentanza del Governo, del sottosegretario alla Difesa Stefania Pucciarelli e del sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti.

Non sono mancati momenti emozionanti come l’inno nazionale e gli uomini del San Marco e di altri reparti della Marina schierati a ridosso della lampada votiva e del sacrario in cui sono custoditi i nomi di 6.850 marinai della marina da guerra e di quella mercantile morti dal 1860 in poi.

Il 9 settembre, come è noto, è una data storica per la Marina visto che si ricorda l’anniversario degli affondamenti della corazzata Roma e dei cacciatorpediniere Vivaldi e Da Noli, avvenuti all’indomani dell’Armistizio e durante i quali persero la vita oltre 1.300 marinai.

Ma questa Giornata rappresenta anche una occasione imperdibile per riaffermare il legame indissolubile tra la città di Brindisi e la Marina Militare che prosegue nel tempo e si rafforza attraverso varie forme di proficua integrazione.

Peccato non aver reso partecipe la cittadinanza a questo evento, così come è avvenuto nelle prime edizioni di questa iniziativa, a partire da quella svoltasi il 12 novembre del 2002, quando a Brindisi giunse il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.