Oggi a Brindisi la Processione del “Corpus Domini”

Presso la Basilica Cattedrale di Brindisi, in occasione del “Corpus Domini”, si è tenuta la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo, S. E. Mons. Giovanni Intini. Tantissimi i fedeli che hanno voluto partecipare con devozione e condivisione. La celebrazione è stata resa ancora più suggestiva dai canti del Coro Polifonico Arcivescovile “San Leucio”, diretto dal M° Alessio Leo, che hanno contribuito a creare un’atmosfera di mistica concentrazione. “Corpus Domini” significa letteralmente “Corpo del Signore” ed è una festa cattolica che celebra il Sacramento dell’Eucaristia, la consacrazione della presenza di Cristo in noi. È un momento particolarmente importante, una delle principali solennità dell’anno liturgico della Chiesa cattolica che mette al centro l’adorazione del Sacramento dell’altare, come espressione visibile e pubblica della fede cattolica. Al termine della Santa Messa, dalla Cattedrale è partita la Processione. I fedeli erano stati invitati ad addobbare finestre e balconi e, se possibile, creare infiorate durante il percorso della Processione, oppure, semplicemente, lasciare cadere petali di vario colore. Tutto questo per accogliere in modo adeguato il Santissimo Sacramento. Anna Consales