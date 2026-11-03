Oggi a Brindisi un convegno su “Convegno “Salute Psicologica e gestione del rischio”

Si è tenuto oggi martedì 3 Novembre 2026 dalle ore 9,00 alle 12,00 un convegno particolarmente affollato che si svolto presso la Sala Conferenze Brigadiere ZIZZI sita al 2° piano della Questura, organizzato dalla Segreteria provinciale S.I.A.P. rappresentata dal Segretario Generale Provinciale Cosimo SORINO, con la tematica in oggetto meglio specificata.

I contenuti espressi dai relatori, tra i quali la dott.ssa Manuela CALORO, Dirigente psicologo oncologia medica Asl Brindisi, il Dr. Dario LOPARCO, Dirigente psicologo Oncologia medica Asl, la dott.ssa Laura BACCARO, Psicologa clinica Presidente dell’Associazione RINASCITA DONNA contro la violenza di genere ed il dr. Francesco LEOCI, Psicologo del lavoro e delle organizzazioni, moderati dal giornalista Renato RUBINO, hanno avuto valore aggiunto agli intervenuti, che hanno trovato in essi spunti di riflessione e crescita personale e professionale.

Oltre al saluto del sig. Questore della provincia di Brindisi dr. Aurelio MONTARULI, vi è stato l’intervento oltre a quello dello scrivente Cosimo SORINO, in qualità di Segretario Generale Provinciale S.I.A.P. con la presenza ed il saluto del dr. Francesco TIANI Segretario Generale Regionale SIAP Puglia con un intervento a braccio particolarmente sentito ed apprezzato dagli intervenuti.