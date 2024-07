Oggi a Mesagne “Il giovedì delle mamme”

Verrà presentato oggi giovedì 4 luglio alle ore 18,00 presso la Biblioteca comunale “Ugo Granafei”, “Il giovedì delle Mamme”, una iniziativa realizzata da Conchiglia APS in partenariato con il Consorzio dei comuni dell’Ambito BR4, in collaborazione con la Biblioteca di Comunità “Ugo Granafei” e l’Unione Giovani Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Brindisi.

Nell’ambito del programma della Biblioteca di Comunità, un pomeriggio a settimana verrà dedicato ad attività e servizi principalmente ideati per le mamme che non studiano e non lavorano (NEET) attraverso l’animazione dell’area kids con laboratori per i più piccoli (5 – 10 anni) e uno sportello presidiato da esperte per il supporto all’orientamento, alla formazione, alla ricerca del lavoro e all’attivazione personale.

Il giovedì delle mamme è parte del progetto “Ali di Farfalle – inclusione sociale e lavorativa delle mamme NEET” finanziato dal Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo e prevede anche un ciclo di workshop incentrati sull’economia e finanza personale della donna che sarà realizzata da UGDCRC Brindisi.

Per le mamme e le famiglie che vorranno partecipare alla presentazione del 4 luglio, in contemporanea si svolgerà il laboratorio “Costruiamo le farfalle magiche”.

Il progetto continuerà giovedì 11 luglio con un pomeriggio di orientamento e informazione per le mamme che vorranno saperne di più e, in contemporanea, dalle ore 16,30 alle ore 18,30, il laboratorio per bambini “Giochi di Luci e Ombre”.

Si partirà poi a pieno regime dal primo giovedì di settembre, ogni giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle 18,30 sino a maggio 2025.

Un esperimento che intende offrire insieme a servizi di conciliazione del tempo delle mamme e delle famiglie, una serie di proposte per riattivare i percorsi personali di donne che dopo la nascita dei loro figli hanno dovuto interrompere lo studio o il lavoro.

Per informazioni: infoconchiglia@gmail.com