OGGI A MESAGNE PRESENTAZIONE DI UN LIBRO SU SAMUELE DE GUIDO

Presentazione del libro “Miscellanea in onore di Samuele De Guido”, sabato 1 ottobre a Mesagne

Oggi, sabato 1 ottobre alle ore 17,30, nel Teatro comunale di Mesagne, verrà presentato il libro “Miscellanea in onore di Samuele De Guido – Il valore degli ideali – La certezza delle azioni – L’Amore per la propria terra”. Interverranno: il sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli, il giornalista Angelo Sconosciuto, il vicepresidente dell’Unione Nazionale delle Camere Civili, Roberto Fusco, Leonardo Martinelli e Vito De Guido, autori del libro, l’editore Giuseppe Giordano. L’evento – organizzato dall’Associazione Culturale “Eterogenea” di Mesagne – è patrocinato dalla città di Mesagne. Ingresso libero.

A 47 anni dalla prematura scomparsa dell’avv. Samuele De Guido, avvenuta il 15 dicembre 1975, il testo vuole essere la testimonianza più autentica del ruolo che egli ha svolto in trent’anni di attività politica, amministrativa e professionale a beneficio, non solo della Provincia di Brindisi, ma anche della Regione Puglia e del Paese intero. Innumerevoli le funzioni pubbliche che ha esercitato: presidente dell’ospedale di Mesagne, assessore e vice sindaco di Mesagne, vice presidente della Cassa di Risparmio di Puglia, presidente del Consorzio del Porto e dell’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi, presidente del Credito Agricolo e Commerciale Fasanese S.p.A., presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi, presidente dell’Assonautica, consigliere di Amministrazione della Finanziaria Meridionale.

Ha esercitato la professione forense alla quale era particolarmente legato, ricoprendo per un lungo periodo l’incarico di consigliere dell’Ordine degli avvocati e procuratori della provincia di Brindisi. Da presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi lavorò alla nascita della rivista bimestrale “Economia Brindisina”. Nel primo numero del periodico del 1975, l’avv. De Guido scriveva: “Per lo sviluppo del Mezzogiorno è necessario che non ci si abbandoni al miraggio di un processo di industrializzazione alienante, creato solo con interventi dall’alto. Si vuole una industrializzazione umana tendente a sviluppare i prodotti della nostra “buona terra” ed a rinsaldare i rapporti tra classe operaia, contadini, uomini di cultura e operatori economici in un travaglio oneroso, alla ricerca di formule sempre nuove, capaci di promuovere la crescita civile delle nostre popolazioni”.

Il libro ha l’intento di aprire la prospettiva della comprensione, condivisione, discussione, del dialogo sulla figura di Samuele De Guido, sulla realtà nella quale ha operato, e diventare fonte di apprendimento, educazione e riflessione; un’organica e duratura testimonianza dell’impegno, della dedizione e della passione profusi per il bene della collettività da tramandare alle generazioni che verranno. Per informazioni: tel. 0831 1625458 – e-mail ass.eterogenea@libero.it.