OGGI A MESAGNE SECONDA GIORNATA DI “CULTURARE 2022”

📢 Dopo il successo della prima giornata, ‘Culturare 2022’ continua.

Il programma di oggi, domenica 24 aprile

📌ore 10.00 – Ingresso Castello, banda giovanile Città di Mesagne “Note del Pentagramma”

📌ore 10.00 Piazza Orsini del Balzo – Festival dei Giochi

📌ore 10.00 visita guidata (info e prenotazioni al 329 166 8064)

📌dalle ore 10.00 alle ore 11.00 Atrio del Castello – speach dei Comuni della rete di ‘Culturare’

📌ore 11.00 Piazza Orsini del Balzo – “Il silenzio” Performance del Liceo Coreutico ‘Epifanio Ferdinando’

📌ore 11.00 Atrio del Castello – Convegno sul tema ‘Il Museo Archeologico’.

Intervengono Gert-Jan Burgers, direttore scientifico Parco Archeologico Muro Tenente; Alessia Galiano, direttore scientifico del Museo del Territorio ‘U.Granafei’ di Mesagne; Mimmo Stella, consulente comunale ai Beni Monumentali e Centro Storico della città di Mesagne; Donato Coppola, direttore scientifico del Museo delle Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale; modera Cosimo Saracino, giornalista

📌dalle ore 12.00 alle ore 13.00 Atrio del Castello – speach dei Comuni della Rete di ‘Culturare’

📌dalle 16.00 alle 19.00 in Piazza Commestibili laboratori a cura del ‘Salento Fun Park’

📌ore 16.30 Atrio del Castello – Educare alla Bellezza – Esperienze

Intervengo insieme ad Antonio Decaro, sindaco di Bari; Carlo Salvemini, sindaco di Lecce; Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi; Giuseppe Lovascio, sindaco di Conversano; mons. Antonio Valentino, vicario episcopale della sezione Beni Culturali Arcidiocesi Brindisi – Ostuni; Simonetta Dellomonaco, progettista di ‘Mesagne Umana Meraviglia’; Pierangelo Argentieri, fondatore di ‘Puglia Walking Art’. Modera Marco Calò, consulente comunale alle Politiche Culturali e Scolastiche della Città di Mesagne

📌ore 18.00 Atrio del Castello – Umberto Galimberti presenta “Il libro delle Emozioni”

📌ore 19.00 in Piazza Commestibili – Gabriella Genisi presenta “Terrarossa”

📌ore 20.00 in Piazza Commestibili – Francesco Carofiglio presenta “Le nostre vite”

📌dalle ore 20 alle ore 24 in Piazza Commestibili videomapping interattivo a cura di ‘Woa Creative company’

📌ore 21.00 Piazza Orsini del Balzo suoni e ritmi dall’Africa con i Tam Tam Morola e Mustapha Mbengue

📌ore 21.30 Piazza Orsini del Balzo James Senese/JNC – James is Back concerto con i Napoli Centrale

📌ore 23.00 Piazza Commestibili i ‘Chromophobia’ in concerto

📌ore 24.00 Atrio del Castello ‘Siamo tutti figli di Troia’, trilogia narrazione epica omerico – virgiliana, l’‘IIliade’ e l’‘Odissea’ di e con Giuseppe Ciciriello, Piero Santoro

📣 Vi aspettiamo a Mesagne!