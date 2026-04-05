“Oggi abbiamo bisogno di speranza, ci sia pace nel mondo – Leone XIV”



Una Piazza San Pietro gremita di fedeli da ogni parte del mondo per la prima Santa Messa Pasquale di Papa Leone XIV. Una folla bella, con tantissime persone completamente coinvolte e attente alle parole del Papa. “Pasqua ci invita ad alzare lo sguardo e allargare il cuore-Leone XIV”. “Il Santo Padre ha invitato i fedeli a portare nel mondo la luce della Risurrezione, oltre ogni paura e oscurità”. La Pasqua è un momento di rinnovata speranza, perché, nonostante le guerre e tutto quello che ne consegue, la luce della Risurrezione può, sicuramente, vincere le tenebre. È un messaggio potente che la Chiesa manda al mondo perché Cristo è morto per noi e per la nostra salvezza e il Suo sacrificio rappresenta la vittoria sulla morte. La Pasqua può e deve essere un momento importante di pace e sarebbe bello mostrare vicinanza a chi soffre, a chi si sente solo e abbandonato. La speranza in un mondo migliore non deve abbandonarci mai, soprattutto nel terribile periodo che stiamo vivendo. Non smettiamo di credere che la pace è possibile! In questa giornata il ricordo va a Papa Francesco che, soltanto un anno fa, appariva per l’ultima volta in pubblico, nonostante la sofferenza. “La Pasqua non è l’assenza di conflitto, ma la presenza di giustizia- Martin Luther King Jr”.! Anna Consales