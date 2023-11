OGGI AL LICEO “MARZOLLA LEO SIMONE DURANO” LABORATORIO TEATRALE

Laboratorio teatrale “In – canto di ninfe” oggi al liceo classico e musicale “Marzolla Leo Simone Durano” di Brindisi

Che sia l’“amore” che la ninfa Filira “subisce” da parte del dio Crono, che le indirizza attenzioni indesiderate, o l’amore vero tra la Ninfa dagli occhi verdi e Biagio o quello di Eco per Narciso, tra l’incanto creato dalle Naiadi, dalle Pleiadi, dalle Driadi si presenta l’amore, l’incontro con l’altro come esperienza che dà valore alla vita umana. Se Eco intrattiene con chiacchere Era, affinché la dea non si accorga degli amori clandestini di Zeus con le ninfe, poi la sua voce rimane per sempre a riverberare l’amore, mentre Narciso ama solo se stesso, senza cogliere la vera essenza di tale sentimento. Attraverso il Teatro di Narrazione, Adriano Barranco, che spazia, tra le sue specializzazioni, dalla Musicoterapia alla Drammateatroterapia alla Danzamovimentoterapia, ha dialogato oggi, nell’auditorium “Cinzia Zonno”, con gli alunni delle classi prime del liceo classico e del liceo musicale, in un laboratorio teatrale interattivo, che ha fatto ricorso al registro poetico, a quello musicale, a quello del linguaggio corporeo. Ringraziamenti finali del Primo Collaboratore, Prof.ssa Rosanna Cucinelli, a nome del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Carmen Taurino. Grazie al ricercatore e formatore teatrale, per aver condiviso col nostro Liceo le sue competenze professionali e la sua formazione. All’ insegna della bellezza dell’arte, della freschezza del pensiero dei ragazzi e delle ragazze.