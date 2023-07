OGGI AL “MARZOLLA” CONCLUSI GLI ESAMI DI STATO

Oggi 6 luglio 2023 al “Marzolla” di Brindisi si sono conclusi i colloqui orali degli Esami di Stato. Dopo la pandemia, anche gli Esami, per molti aspetti, hanno riacquistato la forma tradizionale. Si è vissuta l’emozione dell’apertura del plico telematico con un countdown segnato dai battiti del cuore, della traduzione da Seneca, che ci invita alla saggezza, delle riflessioni sul senso della storia agita da pochi, i “migliori”, dotati di eccezionali virtù, o da tutti. Non si è arrivati impreparati a trattare di queste tematiche e delle altre- letterarie o di attualità o di cultura generale- proposte dalle tracce ministeriali. Ma all’emozione, degli scritti e degli orali, non si arriva mai preparati, anche se come rito quasi scaramantico la sera prima si è cantata “Notte prima degli esami” di Venditti, ormai un must per i maturandi!

Cinque o quattro anni trascorsi dai liceali del Classico hanno formato menti critiche, cittadini responsabili, con nel loro curriculum Certificazioni di vario tipo, PCTO di qualità, Olimpiadi in ambito umanistico- letterario e matematico- scientifico. Ma- è doveroso ricordarlo- non è tutto “rose e fiori”: ci sono studenti che hanno incontrato qualche difficoltà, che sono stati sostenuti con sportelli didattici e attività di recupero, con un dialogo interpersonale con i docenti, il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Carmen Taurino, le famiglie. La scuola è per tutti, altrimenti, parafrasando don Milani, “è un ospedale che cura i sani e manda via i malati, diventa uno strumento di differenziazione sempre più irrimediabile” (Lorenzo Milani, Lettera ad una professoressa).

Gli studenti del Marzolla portano via risultati davvero soddisfacenti: sono tanti i “centisti” e tanti ancora coloro che si sono attestati su livelli alti, ma sanno, tutti, di aver raggiunto solo un piccolo traguardo e che il cammino del sapere e della formazione è per tutta la vita e apre orizzonti sempre più ampi all’intelligenza e al cuore. Non hanno speso male il tempo: ognuno di loro potrà dire, rubando le parole al Machiavelli, che gli anni trascorsi al Liceo non li ha “né dormiti né giuocati” (Niccolò Machiavelli, Lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513”).

Auguri di un radioso futuro a tutti!

Nella foto: gli studenti delle classi terminali con le loro docenti presso il teatro greco di Siracusa, dove hanno partecipato alla Stagione Teatrale 2023, momento qualificante del percorso di studi.