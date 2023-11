OGGI AL “NERVEGNA” FIRMACOPIE DEL LIBRO “ACQUA E SALE, STORIE DI VITA E DI MUSICA”

Significativo appuntamento artistico culturale a Brindisi con la presenza di un importante ospite della scena musicale nazionale , uno degli esponenti più rappresentativi del cantautorato italiano invitato per l’occasione nel capoluogo Adriatico dall’amico Antonio Sorge organizzatore dell’evento.

Si terrà Sabato 18 novembre alle ore 18.30 , presso la caffetteria letteraria Nervegna via Duomo 20 in Brindisi con ingresso libero , il Firmacopie del libro ” Acqua e Sale storie di vita e di musica ” (Edizioni Ianieri ) di Enzo Leomporro , co – fondatore e membro degli Audio 2 .

L’ evento sarà presentato dal giornalista brindisino Nico Lorusso che nell’occasione dialoghera’ con l’autore chiamato quindi ad illustrare ai presenti la sua autobiografia il cui titolo fa chiaramente riferimento alla storica canzone portata al successo da Mina e Celentano scritta e composta proprio da Leomporro e dall’altro fondatore e componente del duo Gianni Donzelli .

Enzo Leomporro , nasce a Napoli dove tutt’ ora vive .

Musicista e autore di canzoni , narra la storia della sua vita , costellata da tante soddisfazioni e da momenti di difficoltà.

L’ autore si emoziona ripercorrendo le tappe che hanno portato gli Audio 2 al successo e al racconto inedito delle collaborazioni con Mina , Mogol e Leonardo Pieraccioni .