OGGI AL PALAPENTASSUGLIA IL MEMORIAL “ANTONIO SPAGNOLO”

La ASD Ginnastica la Rosa, oggi, mercoledì 15 Giugno a partire dalle ore 19,30 presso il Palazzetto dello Sport “Elio Palapentassuglia” di Brindisi organizza la I Edizione del “Memorial Antonio Spagnolo” – La Rinascita, un suggestivo spettacolo dedicato al grande presidente e fondatore di questa società, scomparso lo scorso settembre, a soli 64 anni, a causa del Covid-19.

La manifestazione sportiva sarà un momento di grande commozione per tutti ma soprattutto un momento di festa così come avrebbe voluto il presidente Spagnolo.

Nel corso dell’evento, che vedrà protagonisti tutti gli iscritti della società, si alterneranno le discipline di ginnastica artistica femminile e maschile l’acrobatica aerea e i gruppi di psicomotricità.

La Ginnastica La Rosa nasce nel 1995 presso il quartiere La Rosa di Brindisi, da quel giorno i successi e i traguardi di questa società sono stati sempre più evidenti grazie ai vari titoli conquistati, a livello nazionale, durante i 7 anni di militanza nel Campionato di serie A che hanno visto gli atleti brindisini distinguersi in ben due Campionati del mondo con la ginnasta Serena Licchetta. Negli anni successivi, all’apertura della sezione maschile, sono seguiti successi sfociati nella conquista del Campionato Italiani Allievi.

Nel settembre del 2021, purtroppo, una tragedia ha sconvolto questa grande famiglia con la morte del caro presidente, una persona “meravigliosa e sempre presente”, come lo descrivono i suoi atleti.

Ad oggi la società è guidata da sua moglie Daniela De Mitri e dai suoi figli Luigi e Barbara Spagnolo affiancati dal loro affezionato staff.