Oggi al via a Brindisi “Le Giornate Epatologiche Brindisine” Roseto (Dg Asl Brindisi): “Noi in prima linea sulle patologie del fegato” L’apertura dei lavori in programma alle ore 14 nella sala congressi dell’Autorità Portuale Oggi, venerdì 13 maggio , è in programma la prima delle due “Giornate Epatologiche Brindisine”, in programma nella sala congressi dell ’ Autorità Portuale di Brindisi (piazza Vittorio Emanuele II) con il patrocinio della Asl di Brindisi , d e l Comune di Brindisi e di @Siemc , l ’ associazione italiana di ecografia in medicina e chirurgia. Ad aprire il congresso, presieduto dal prof. Pietro Gatti , direttore del Dipartimento Area Medica della Asl di Brindisi e direttore dell ’ Uoc di Medicina Interna dell ’ ospedale Perrino, saranno, alle ore 14 , il Direttore generale dell ’Aress Giovanni Gorgoni, il Direttore generale della Asl di Brindisi Flavio Roseto, il Direttore sanitario della Asl di Brindisi Vito Campanile e il presidente dell ’ Ordine dei Medici di Brindisi Arturo Oliva. “ Queste due giornate”, sottolinea il Dg Flavio Roseto , “rappresentano il riconoscimento dell’apporto scientifico della nostra Asl al trattamento e allo studio delle patologie del fegato. I reparti di Medicina interna dell’ospedale di Ostuni e del Perrino di Brindisi fanno parte del consorzio Ef -C lif per lo studio delle malattie croniche del fegato e sono centri di alta specializzazione nell ’ ambito della diagnosi e della cura delle malattie epatiche. Vogliamo continuare su questa strada: il​ supporto alla ricerca all’interno delle nostre strutture è uno degli strumenti principali per innalzare il livello generale delle prestazioni” . La prima sessione del congresso sarà dedicata a diagnosi e stadiazione delle epatiti croniche : si parlerà di diagnostica di laboratorio, diagnostica non invasiva della fibrosi cistica, della diagnostica invasiva e della diagnosi differenziale dei quadri istologici. Nella seconda sessione sarà invece dedicata alla classificazione delle epatiti croniche : focus su nuove prospettive terapeutiche delle epatiti B e D, sull’epatite C, sulle sindromi colestatiche, sulle epatiti autoimmuni, sul confine tra Nash e Ash. Sabato altre due sessioni e altri importanti argomenti da trattare. “Avremo a Brindisi relatori di importanza nazionale”, sottolinea Gatti, “un’importante occasione di apprendimento e confronto per i medici del territorio”.