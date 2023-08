OGGI DUE NAVI DA CROCIERA NEL PORTO DI BRINDISI

Oggi, duplice attracco di navi da #crociera. La prima di giornata, con orario di permanenza 7/19, è la nuova nave della compagnia The Ritz-Carlton Yacht Collection , #Evrima, varata nel 2022 che ha ormeggiato presso la banchina Costa Morena Est . A bordo, 251 passeggeri e n.244 unità di equipaggio, proveniente da #Dubrovnik e diretta a #Corfù. Presso Banchina Carbonifera nel Porto Interno, in orario 15/23, invece, attracca la nave #Sinfonia della compagnia MSC Cruises, proveniente da #Venezia e diretta a #CorfùPer entrambi i gioielli del mare, l’agenzia raccomandata aria su Brindisi è Gorgoni srl