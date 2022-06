I vigili del fuoco non sanno più davvero a che santo votarsi. Oggi è stata un’altra giornata infermale, con decine di chiamate per chiedere interventi in ogni angolo della provincia. Gli incendi più grossi si sono verificati nell’area archeologica di Valesio, in agro di Torchiarolo, e nella zona industriale di Brindisi. Nella maggiorparte dei casi potrebbe essersi trattato di autocombustione a causa delle temperature elevate.