Oggi hanno manifestato al “Pertini” i compagni di scuola della ragazza ferita

Questa mattina i compagni di scuola della ragazza ferita nel crollo di un montacarichi, hanno manifestato fuori il proprio istituto per esprimere solidarietà e denunciare le condizioni precarie della struttura in cui quotidianamente svolgono l’attività scolastica.



“Rigettiamo qualsiasi narrativa che parla di fatalità, di un caso o di una sfortunata coincidenza – dichiara Federico Guglielmi, studente dell’istituto “Sandro Pertini” –. Quello che è successo non è altro che il prodotto di un sistema che vede centinaia di migliaia di studenti in tutta Italia svolgere le proprie attività scolastiche in strutture fatiscenti, in condizioni di totale assenza di sicurezza e manutenzione.”



“Lo stesso governo che taglia su istruzione, sanità e pensioni – dichiara Gabriele Orlandini, responsabile del Fronte della Gioventù Comunista – decide di aumentare i fondi per la difesa di oltre 20 miliardi di euro nei prossimi 10 anni, al fine di raggiungere il 5% del PIL in spesa militare, come richiesto dalla NATO e dagli Stati Uniti. Una cifra folle, che mostra la scelta chiara di un governo della guerra: soldi per il riarmo e per gli industriali delle armi, mentre a studenti e lavoratori tolgono tutto.”



“Esprimiamo la nostra solidarietà alla ragazza ferita e agli studenti in lotta – conclude Gabriele –. Pretendere una scuola sicura, di qualità e dove non si rischia la vita è un diritto inviolabile.”