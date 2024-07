Oggi in Consiglio senza aria condizionata. E Quarta acquista un ventilatore…

Aria condizionata in tilt anche nell’aula consiliare. Un fatto gravissimo, già verificatosi venerdì scorso, perchè i consiglieri comunali hanno dovuto partecipare ai lavori del Consiglio in condizioni a dir poco disumane, tanto più perchè la sala “Caiati” non dispone neanche di finestre di grandi dimensioni. C’è stato un consigliere di maggioranza che, proprio a causa del gran caldo, ha accusato un malore. poi i lavori sono iniziati, ma il consigliere Roberto Quarta ha pensato bene di fare da se, facendo acuqistare da un suo amico un ventilatore. Quando il cartone è giunto in aula si è fatto dare un giravite ed ha montato il ventilatore che dopo pochi minuti era in funzione. Un buon esempio di “fai da te” che, al di là della provocazione, ha alleviato quantomeno il gran caldo di chi si trovava vicino a lui sui banchi del consiglio.