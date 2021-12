OGGI IN VIA CONSERVA IL PRIMO “VINYL ART DAY”

Si tiene oggi il primo Vinyl Art Day Brindisi, in via Conserva

Dodici appassionanti ore di musica, arte e tradizione culinaria a Brindisi.

Per tutta la giornata di oggi, 7 dicembre, dalle 11 alle 23 in via Conserva, si terrà il Vinyl Art Day.

Si tratta di una ricca esposizione di vinili, che verranno suonati, raccontati e messi in vendita, accompagnati da produzioni artigianali e creative di stampo artistico, insieme una selezione di capi d’abbigliamento vintage, gadget, libri, fumetti e manifatture.

Uno dei primi eventi di questo genere in città.

Saranno ben sei gli stand dedicati ai protagonisti della giornata, ovvero i vinili: a raggiungere la città di Brindisi espositori dalle province di Lecce, Bari e Taranto.

Ad arricchire l’evento stand di arte, vintage, e di poster e locandine degli storici e più amati concerti.

A volere e a promuovere il primo Vinyl Art Day sono il Rendez-Vous Wine Bistrot & Drinks e Valerio Zaccaria, dj brindisino, collezionista e amante del vinile.

Le installazioni artistiche saranno a cura di Giulia Cristofaro.

Live Music con Nova e Seme.

Vi faranno ballare i dj Marco Erroi, Zorlak, Naif, Diego Mecca, Mr Mama e Valerio Zaccaria in arte Veliero.

La famiglia di via Conserva vi aspetta.

Non fatevelo raccontare…