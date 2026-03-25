Oggi incontro tra l’Amministrazione Comunale e “La Nostra Famiglia”

Mercoledì 25 marzo, tre rappresentanti istituzionali del Comune di Brindisi – l’Assessore

alla Pubblica Istruzione Lucia Vantaggiato, l’assessore ai Servizi Sociali Ercole Saponaro e

la Garante per la Tutela dei Diritti delle Persone on Disabilità Giuseppina Scarano – hanno

incontrato le dirigenti de “La Nostra Famiglia”di Brindisi , Maria Rosaria Martina e Ines

Sanarica al fine di avviare una proficua collaborazione su più ambiti, partendo dal progetto

relativo alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), basata sull’uso di immagini.

L’iniziativa si configura come un progetto pilota , finalizzato a promuovere l’adozione di

strumenti riabilitativi e innovativi rivolti alle persone affette da difficoltà di linguaggio, per

poter favorire la relazione e l’interazione all’interno dell’ambiente sociale.

La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), infatti, può essere applicata in tutti gli

ambiti di vita quotidiana, contribuendo a potenziare le capacità espressive e comprensive

migliorando il livello di autonomia delle persone con deficit verbali.

In fase sperimentale, per il Comune di Brindisi, il progetto potrebbe prendere avvio all’interno

delle scuole, attraverso l’introduzione di supporti visivi – come tovagliette didattiche –

utilizzabili dagli alunni durante la mensa scolastica. Uno strumento semplice ma efficace,

capace di facilitare la comunicazione, promuovere l’inclusione e rendere l’ambiente

scolastico sempre più accessibile.

L’incontro rappresenta un primo passo concreto verso la costruzione di percorsi condivisi tra

istituzioni e realtà specializzate , orientati a garantire inclusione , accessibilità e pari

opportunità comunicative.

Il Garante per la Tutela dei Diritti

delle Persone con Disabilità

Dr.ssa Giuseppina Scarano