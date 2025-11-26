Oggi intitolazione a Melissa Bassi nella villa comunale di San Vito

Questa mattina Isabella Lettori, Toni Matarrelli ed altri rappresentanti istituzionali, hanno preso parte alla cerimonia di intitolazione della fontana della villa comunale di San Vito dei Normanni a Melissa Bassi. Alla presenza delle istituzioni, delle associazioni e di tanti cittadini, è stato reso omaggio alla giovane studentessa uccisa nel tragico attentato del 19 maggio 2012 davanti alla sua scuola. Un momento ancora più toccante perché oggi sarebbe stato il compleanno di Melissa.

L’intitolazione della fontana a Melissa richiama memoria e responsabilità collettiva: un invito a ricordare la sua storia e a rafforzare l’impegno contro ogni forma di violenza e terrorismo.

«Essere qui oggi, nel giorno in cui Melissa avrebbe festeggiato il suo compleanno, è un’emozione profonda – ha dichiarato Isabella Lettori-. La sua storia continua a parlare a tutti noi e ci richiama a un impegno concreto: difendere ogni giorno il valore della vita, della scuola, della libertà. La comunità di San Vito dei Normanni ha scelto di trasformare il ricordo di Melissa in un segno visibile, capace di accompagnare le nuove generazioni. A questa comunità e alla Sindaca Silvana Errico va il mio grazie sincero. La memoria vive quando diventa responsabilità, e oggi ne abbiamo avuto una testimonianza limpida.»