Oggi la caserma dei vigili del fuoco si è trasformata in un Luna Park per la gioia dei bambini…

Nella giornata di oggi, 6 gennaio, la caserma dei vigili del fuoco di Brindisi si è trasformata in un luna park a cielo aperto dove decine di vigili del fuoco (liberi dal servizio) hanno fatto divertire i bambini di ogni età con percorsi, scalate, gonfiabili, musica, palloncini e zucchero filato. I piccoli si sono anche improvvisati pompieri, con idranti hanno colpito sagome a forma di fiamma. Hanno putoto visitare i camion e salire nella cabina e utilizzare alcune attrezzature di soccorso proprio come i loro eroi vigili del fuoco. Il momento più suggestivo è stato quando dal castello di manovra sono stati fatti scendere due spiderman, ma non poteva mancare la nostra Befana he si è calata da un’altezza di oltre 20 metri. Non sono mancati doni per i piccolini e tanta allegria per tutti.

I vigili del fuoco ringraziano in particolare la famiglia Montenero, per aver messo a disposizione una giostra e le associazioni C’era una volta e Wonderland events planner di San Vito dei Normanni, per i gonfiabili e l’animazione.

Nel pomeriggio, grazie ancora alla disponibilità delle due associazioni e delle animatrici, i vigili del fuoco di Brindisi hanno fatto visita al reparto di pediatria dell’ospedale Perrino di Brindisi e alla cooperativa sociale Eridano.