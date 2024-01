Oggi la Giornata mondiale degli abbracci

Il 21 gennaio si celebra la giornata mondiale degli abbracci, un’occasione per manifestare affetto alle persone che fanno parte della nostra vita. “Il posto più sereno dove stare è nell’abbraccio delle persone che ci vogliono bene”. Quanto sono mancati gli abbracci durante il terribile periodo del covid che ci ha costretti alla solitudine e all’interruzione quasi totale dei rapporti interpersonali! Proprio in considerazione dell’importanza di questo gesto, nell’aprile del 2020 Facebook ha aggiunto alle sue reaction quella dell’abbraccio per permettere, così, di farlo virtualmente. Quando siamo tornati “liberi” abbiamo ripreso, finalmente, ad abbracciarci, riscoprendo, così, le proprietà benefiche di questo gesto. Una giornata dedicata a questo gesto fu istituita per la prima volta nel 1896 dal reverendo statunitense Kevin Zaborny che, probabilmente, intuì che le persone sono un pò tristi dopo le festività natalizie. Un silenzioso gesto d’affetto così importante! In questa giornata particolare diamo un abbraccio a chi è solo, a chi è ammalato, a chi è triste, a chi è demoralizzato, cerchiamo di comunicare amore e speranza. Anna Consales