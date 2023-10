OGGI LA GIORNATA NAZIONALE DELL’IGIENISTA DENTALE

“Sorridere sano per tutta la vita”

Giornata nazionale dell’Igienista dentale

Il 10 ottobre si celebra la Giornata nazionaledegli Igienisti dentali. Questi professionisti sanitari, dotati di competenze specifiche, rivestono un ruolo cruciale nell’accompagnare le persone lungo il percorso di salute del cavo orale per tutta la vita.

Infatti, è fondamentale prestare attenzione a questi aspetti sin dalla gravidanza. La letteratura scientifica ha dimostrato che i primi 1000 giorni di vita sono fondamentali per preparare il futuro di salute per la popolazione. In tal senso, l’Igienista dentale motiva la donna in gravidanza a intraprendere corretti stili di vita e in ambito di salute orale, e condiziona positivamente le traiettorie di formazione del microbioma orale infantile (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34071058/).

L’Igienista dentale assiste le persone, sia all’interno di servizi pubblici che presso studi privati. Si occupa di intercettare gli indici di rischio associati alle patologie dento-parodontali con la salute sistemica: patologie cardiovascolari, diabete, obesità, stress, alterazioni del sistema endocrino e molto altro ancora. Questo avviene alla luce delle più recenti evidenze scientifiche e delle Linee guida del Ministero della salute.

Una professione , quella dell’Igienista dentale, votata alla protezione e alla tutela della salute psico-fisica dei cittadini, attraverso l’implementazione di trattamenti terapeutici di igiene orale domiciliare o professionale, al fine di prevenire l’insorgenza di problematiche orali e promuovere una vita sana.

Sul territorio l’Igienista dentale svolge un ruolo cruciale, promuovendo campagne di sensibilizzazione verso corretti stili di vita di igiene orale, per tutte le fasce d’età, dall’infanzia all’adolescenza, dall’età adulta alla terza età. Queste iniziative mirano a personalizzare gli stili di vita per garantire un sorriso sano e brillante, unendo così salute e bellezza dentale.

Le più recenti scoperte scientifiche hanno ribadito l’importanza della prevenzione in ambito odontoiatrico per ridurre i costi della sanità pubblica. La Commissione di albo nazionale degli Igienisti dentali è da sempre impegnata, affinché ci si attivi per rendere questa professione sempre più a portata del cittadino, incentivando l’inserimento massivo della figura professionale nel SSN: «Oggi è necessario promuovere la prevenzione primaria tra la popolazione in buona salute, questo ci aiuterà a ridurre la necessità di costose e invasive terapie riabilitative domani» ha sottolineato la Presidente della Commissione di albo nazionale Caterina Di Marco.

L’Igienista dentale oltre a valutare l’indice di rischio delle patologie del cavo orale, carie, gengivite, parodontite, è attenta sentinella nell’intercettare lesioni potenzialmente maligne. Dedica protocolli operativi per la cura della salute orale delle persone special needs, collaboranti, non collaboranti e sensoriali, per migliorare la loro vita di relazione, attraverso un bel sorriso sano, a supporto del delicato lavoro dei caregivers.

Gli Igienisti dentali hanno una solida formazione universitaria. Si formano presso il corso di laurea a numero programmato in Igiene dentale – L/SNT3 professioni sanitarie tecniche assistenziali – presso la facoltà di Medicina e Odontoiatria. Il loro percorso di studi include un tirocinio clinico e l’acquisizione di specifici crediti formativi didattici.

Dopo la laurea, gli Igienisti dentali possono continuare il loro percorso di crescita culturale attraverso la laurea magistrale, master e corsi di alta formazione.

Per esercitare la professione di Igienista dentale è fondamentale essere regolarmente iscritti all’albo professionale di riferimento, che afferisce all’Ordine TSRM e PSTRP. Questa iscrizione costituisce un requisito essenziale per garantire che gli Igienisti dentali operino in conformità con gli standard professionali.

In questa giornata speciale, i componenti della Commissione di albo nazionale degli Igienisti dentali invitano i cittadini a prendersi cura della salute del proprio cavo orale, e augurano a tutti un sorriso sano e gioioso per tutta la vita.