Oggi la presentazione della regata internazionale “Brindisi-Corfu”

Stamattina, alle ore 11, presso il Salone della Provincia di Brindisi, conferenza stampa di presentazione della 39^ edizione della Regata velica internazionale “Brindisi-Corfu” che si svolge sotto l’egida della Federazione Italiana Vela.

Si tratta di uno degli appuntamenti velistici più importanti del Mediterraneo e nel corso dei decenni è diventato un punto di riferimento degli equipaggi tra i più prestigiosi italiani ed esteri.

Per giorni, a ridosso della partenza (domenica 8 giugno), il Lungomare di Brindisi si trasformerà in un punto di incontro tra velisti provenienti da ogni parte d’Italia e da altri paesi del Mediterraneo e lo spettacolo di un centinaio di imbarcazioni ormeggiate sullo stesso lungomare trasforma il water front di Brindisi in un luogo unico nel suo genere, ben oltre i confini nazionali.

Il Circolo della Vela organizza la regatacon la collaborazione del Marina Gouvia Sailing Club di Corfu.