Oggi la Valtur presenta il suo “metodo Brindisi”

Un campo di basket realizzato (tra mille difficoltà burocratiche che rappresentano spesso lo specchio di questa città) nel bellissimo piazzale Lenio Flacco. L’idea, geniale ed estremamente valida sul piano promozionale, è venuta ai dirigenti della Valtur, la società di basket che rappresenta un fiore all’occhiello per la città di Brindisi anche all’indomani di una retrocessione che è stata ampiamente digerita dagli sportivi brindisini.

Si è cercato, insomma, di coinvolgere grandi e bambini in un evento – quello della presentazione della squadra alla città – che è uno degli appuntamenti più attesi dal popolo sportivo brindisino. Anzi, è inspiegabile il motivo per cui questa serata così suggestiva non sia stata inserita nel programma di “Brindisi… di fine estate”.

Quel parquet di gioco realizzato nel seno di Ponente del porto interno, però, rappresenta anche un segnale importante di cambiamento perchè dimostra come una società sportiva possa dar vita ad un “metodo Brindisi” (sfruttiamo questo slogan per lo sport, visto il fallimento del “metodo” lanciato a suo tempo da Confindustria Brindisi e naufragato nel nulla). La New Basket, insomma, lancia un’idea di fruibilità degli spazi cittadini, anche se inseriti nel cuore del suo centro storico. E lo fa a sue spese, supportata anche da una nuova cordata di imprenditori che si sono riuniti nel consorzio “New Dream Brindisi” proprio per sostenere chi, come Nando Marino e soci, si danna l’anima pur di mantenere Brindisi ai livelli di vertice del basket nazionale.

Insomma, un’idea vincente che questa sera colorerà di azzurro piazzale Lenio Flacco, ma che promette anche tante sorprese nel corso dell’anno, a conferma del fatto che un “metodo” è fondamentale per non procedere in ordine sparso e senza obiettivi raggiungibili.