OGGI L’APULIAN SUSTAINABLE AWARD 2022

Apulian Sustainable Innovation Award 2022

Un premio promosso da Confindustria Puglia per le imprese eco-sostenibili

Cerimonia di premiazione

1° Luglio 2022 – ore 18.00

Grand Hotel Santa Lucia

(S.S. 379 Km 23,5 usc. Costa Merlata – 72017 Ostuni Marina -Brindisi)

Si svolgerà domani 1° luglio alle ore 18.00, presso il Grand Hotel Santa Lucia ad Ostuni Marina, la cerimonia conclusiva della seconda edizione del Premio Apulian Sustainable Innovation Award 2022, promosso da Confindustria Puglia in collaborazione con Legambiente Puglia, Università degli Studi di Bari (Dipartimento di Chimica), Arpa Puglia, CNR, Federchimica, DIPAR (Distretto Produttivo dell’Ambiente e del Riutilizzo) e Gruppo Tecnico Ambiente di Confindustria Puglia.

Il Premio si pone l’obiettivo di valorizzare le imprese pugliesi che hanno saputo cogliere le sfide ambientali come opportunità di sviluppo economico e sociale e contribuire all’aumento della diffusione di buone pratiche orientate allo sviluppo sostenibile, in linea con l’Agenda Europea 2030.

Dopo il grande successo della prima edizione, quest’anno hanno partecipato al Premio aziende appartenenti ai diversi settori merceologici, candidando i loro progetti innovativi in ambito di sostenibilità alle diverse categorie, tra cui importante novità il Premio Start Up & Apulian Innovation Award, dedicata alle Start up del nostro Territorio.

Ridurre al minimo l’impronta ecologica è oggi un ottimo indicatore di un’attività responsabile, sfida nella quale si gioca la competitività imprenditoriale, l’attrattività e il bilancio sociale.

“Le pmi dovranno a breve traguardare nuovi modelli di sviluppo – dichiara il Presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana – basati su un uso attento delle risorse, su processi produttivi poco emissivi e sull’ottimizzazione delle catene logistiche. Da qui la necessità di promuovere una cultura che consenta alle aziende di intraprendere percorsi personalizzati di sostenibilità. Un investimento che genererà valore condiviso per la singola impresa e per l’intero sistema. Questo Premio rappresenta un’opportunità per celebrare le innovazioni eccellenti del territorio pugliese e rendere la sostenibilità la leva principale di cambiamento per un futuro più efficiente, equo e sicuro. Un importante riconoscimento destinato a tutte quelle innovazioni che dimostrano di contribuire a significative riduzioni degli impatti ambientali e che si segnalano per originalità, replicabilità e potenzialità del progetto”.

Il Premio, afferma Amedeo Borricelli, Presidente della sezione Chimica Confindustria Bari-Bat e co -coordinatore del Gruppo tecnico chimica di Confindustria Puglia, “nasce con l’obiettivo di dare un riconoscimento alle start-up, piccole, medie, e grandi aziende, che abbiano dato un contributo innovativo a processi, sistemi, tecnologie e prodotti in un’ottica di sviluppo sostenibile, rispetto ambientale e responsabilità sociale. La finalità del Premio è quella creare un contesto favorevole alla ricerca&sviluppo rivolta all’innovazione d’impresa con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e l’impronta ecologica” cosi da diventare stimolo reale per tutte quelle realtà che presentano difficoltà in progetti che non recano danno reale all’ambiente, come recita il nuovo articolo 41 della Costituzione – L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente”.

Saranno assegnati i seguenti premi:

1 – MIGLIOR PRODOTTO ECO-SOSTENIBILE

Sysman Progetti & Servizi con il progetto Bluleaf – Agricoltura Consapevole

2 – MIGLIOR INIZIATIVA AMBIENTALE E SOCIALE DELL’ANNO

La Lucente Spa con Il Progetto di Educazione Ambientale per bambini “Laboratori di riciclo creativo Villaggio di Natale, Bari 2021”

3 – MIGLIOR GESTIONE SVILUPPO SOSTENIBILE AZIENDALE

Master Italy con progetto Masterability

4 – MIGLIOR INNOVAZIONE ECO-SOSTENIBILE DI PROCESSO

AraBat con il progetto ARABAT

5- PREMIO START-UP

HYDROGENS srl con il progetto Hydrogens: Idrogeno e Decarbonizzazione

MENZIONE SPECIALE GIURIA

BioFaber