OGGI L’EX PREMIER CONTE A SOSTEGNO DI FUSCO

Per la terza volta in un mese, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha fatto tappa a Brindisi a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Roberto Fusco. Ultimi giorni di campagna elettorale prima del voto di domenica e lunedì prossimi. “Brindisi ha grandi potenzialità – ha detto Conte – a partire dalla decarbonizatione, dal turismo e mobilità sostenibili, dalla bonifica Area Sin. Fusco e’ una persona che coniuga chiarezza, personalità, impegno civico ultradecennale. Ha tutte le qualità per far bene”.