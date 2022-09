OGGI L’ULTIMO SALUTO A GIUSEPPE DE VINCENTIS

La città di Brindisi ha perso il suo sorriso più bello. Lo hanno scritto in tanti ieri sui social e sugli organi di informazione e lo ha ribadito durante la sua omelia il parroco Cosimo Posi della chiesa San Giustino De Jacobis del rione Bozzano.

Giuseppe De Vincentis aveva solo 37 anni e la sua vita è terminata in un terribile impatto della sua moto su un palo situato nello spartitraffico del centralissimo cavalcavia De Gasperi. E’ avvenuto l’altra notte mentre Giuseppe faceva rientro a casa, proprio nel rione Bozzano dove viveva con la sua famiglia, il suo valore più grande, il suo principale legame con la vita.

Già da ieri in migliaia si erano recati presso la camera mortuaria del cimitero di Brindisi, mentre tantissimi altri hanno scelto i social per manifestare la loro vicinanza alla famiglia e per testimoniare quanto Giuseppe fosse bello dentro.

Abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo personalmente e di vivere la gioia che esprimeva con il suo bellissimo sorriso ogni volta che ti incontrava. Era un ragazzo solare, legatissimo ai suoi genitori ed ai suoi fratelli, ma estremamente disponibile con i suoi tantissimi amici.

E già… La sua scomparsa fa notizia non soltanto per il modo tragico in cui è avvenuta e per la sua giovane età, ma anche perché una intera città gli ha voluto testimoniare l’ultimo saluto, con la riconoscenza che spetta a chi nella vita ha dispensato belle parole, sorrisi gentili e tanta voglia di ascoltare tutti coloro con cui aveva rapporti.

In chiesa erano in tanti, eravamo in tanti, a rivolgergli un ultimo saluto ed a tentare di consolare una famiglia distrutta dal dolore.

Una chiara testimonianza di come nella vita non è necessario occupare ruoli importanti per entrare nel cuore delle persone. Basta mettere, appunto, cuore e cervello davanti a tutto, in un modo singolare e bellissimo di testimoniare il proprio altruismo. E lui era proprio così. Buon viaggio Giuseppe.

Mimmo Consales