Emozioni in primo piano nel porto di #Brindisi! Stamattina, telecamere in azione per il nuovo spot pubblicitario della #maseratigrancoupè. Il team creativo della società Movie Magic International sta lavorando per catturare l’eleganza, la potenza e lo spirito distintivo dell’auto, spettacolare icona del lusso automobilistico italiano , e il nostro porto e il capannone “ex Montecatini” offrono lo scenario perfetto per farlo-