OGGI PRESIDIO DEI LAVORATORI DELLA SANITASERVICE. LA SOCIETA’ NON FUNZIONA!

La vertenza in atto a Brindisi all’interno della Sanitaservice è tutt’altro che conclusa. I precari continuano a tenere in piedi un presidio davanti all’ex ospedale Di Summa, nella speranza che qualcuno si ricordi di richiamarli in servizio dopo averli espulsi lo scorso 30 settembre per mancato rinnovo del contratto.

Oggi, però, sono scesi in strada tutti i lavoratori – anche quelli in servizio – che hanno dato vita ad un presidio davanti alla direzione generale dell’Asl di Brindisi.

I manifestanti – e con loro le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Fials – lamentano gravissime criticità legate alla carenza di personale, così come orari di lavoro incomprensibili che determinano carichi di lavoro insostenibili. Spesso, poi, si fa ricorso allo strumento del lavoro straordinario, mentre si lasciano a casa i precari. E non è tutto. Il personale che va in pensione non viene sostituito, così come non si provvede ad effettuare sostituzioni per chi si assenta per lunghi periodi di malattia, per infortuni, per maternità e per aspettativa.

Una ulteriore conferma della necessità di rinnovare i contratti scaduti lo scorso 30 settembre, anche a beneficio dei cittadini-pazienti che utilizzano le strutture sanitarie pubbliche.