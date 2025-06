Oggi “PuliAmoilMareBrindisi” organizza pulizia nel Parco del Serrone

Buon pomeriggio, avremmo piacere se pubblicaste l’invito a partecipare con l’associazione PuliAmoilMareBrindisi insieme ad altre associazioni e cittadini volontari, un evento di pulizia nel Parco del Serrone, per domani pomeriggio, dalla 16 alle 19. Sarebbe bello vedere tanti cittadini partecipare, il Parco del Serrone lo conosciamo tutti e se siamo in tanti basta poco per renderlo come tutti vorremmo e godere della sua vista naturale. Oggi non è così, i rifiuti che il mare ci torna e quelli che noi abbandoniamo sono li. Vi aspettiamo in tanti. Grazie. Luigi Cataldi (Ass. PuliAmoilMareBrindisi).