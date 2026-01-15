Oggi scadono i contratti di 20 autisti soccorritori Sanitaservice – Fials: “Interruzione dei servizi di emergenza”

La FIALS denuncia la decisione della Società in house di non prorogare i contratti a tempo determinato in scadenza oggi, nonostante le gravi scoperture organiche che interessano circa venti autisti soccorritori, figure essenziali per il funzionamento dei servizi di emergenza-urgenza sul territorio. La procedura di manifestazione d’interesse interna annunciata dall’azienda, secondo il sindacato, richiederà tempi tali da lasciare scoperti tutti i posti vacanti, creando una situazione di potenziale interruzione del servizio pubblico e mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. Una circostanza inaccettabile per un servizio essenziale, già gravato da carenze croniche di personale.

“La Società ignora la professionalità e l’esperienza di lavoratori che da tempo garantiscono continuità e qualità del servizio anche in condizioni di sotto-organico – sottolinea la FIALS – Trascurare la loro proroga significa mettere a repentaglio l’efficienza del servizio e la sicurezza della collettività, oltre a disattendere principi di correttezza e di rispetto dei diritti acquisiti”.

La FIALS chiede immediatamente l’intervento dell’Amministratore Unico affinché vengano adottate misure urgenti per prorogare i contratti almeno fino al completamento delle procedure interne, evitando qualsiasi interruzione dei servizi. Il sindacato ribadisce che la stabilità occupazionale e il rispetto dei diritti maturati sono condizioni imprescindibili per garantire qualità, sicurezza e continuità dei servizi sanitari essenziali.