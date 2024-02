OGGI SI CELEBRA LA “GIORNATA MONDIALE DELLA RADIO” CHE IN ITALIA COMPIE 100 ANNI

Il 13 febbraio si celebra la “Giornata mondiale della radio” che, nata a fine ‘800 grazie agli studi sulle radiazioni elettromagnetiche, oggi è un mezzo di comunicazione che resiste nonostante i tanti progressi tecnologici che hanno dato ulteriori possibilità di comunicare e informare. Un mezzo che continua a evolversi e ad essere considerato essenziale. Il “World Radio Day” è una ricorrenza decisa dall’Unesco il 3 novembre 2011, durante la trentaseiesima conferenza, per ricordare la prima trasmissione radiofonica dell’ONU, andata in onda il 13 febbraio 1946, inaugurando la radio delle Nazioni Unite. L’obiettivo della ricorrenza è di migliorare la cooperazione internazionale tra le emittenti radiofoniche per incoraggiare l’accesso a un’informazione sempre più libera e pluralistica. L’Italia, quest’anno, celebra l’importante giornata con i più grandi protagonisti delle Radio Nazionali, locali, Web e Universitarie grazie all’evento organizzato da Radiospeaker.it che si è tenuto a Milano ed è stato trasmesso in diretta streaming in contemporanea su tutti i canali social di Radiospeaker.it. Sono stati tanti i protagonisti del settore radiofonico che hanno partecipato all’evento, da Linus a Albertino, Marco Mazzoli, Ringo, Claudio Cecchetto, giusto per citarne alcuni. Per quanto riguarda la nostra città, ricordiamo che il network brindisino “Ciccio Riccio”, l’anno scorso ha celebrato 40 anni di attività, un importante anniversario per la “nostra radio” che fu fondata nel 1983, con gli studi ricavati in uno scantinato di un Palazzo al rione Casale. Ciccio Riccio, una realtà radiofonica entusiasmante ed essenziale. Nonostante tutte le innovazioni e scoperte nel mondo della comunicazione, la radio non finirà mai di svolgere il suo ruolo importante e, soprattutto, continuerà a regalare emozioni. Anna Consales