Oggi si inaugura a Torchiarolo la nuova stagione di Tiro con l’arco

Grazie all’impegno dell’A.S.D. ASD Arcieri Amici di Reno di San Pietro Vernotico, oggi 1 dicembre 2025 si inaugura a Torchiarolo (BR) la nuova stagione invernale del tiro con l’arco.

Il paese a sud di Brindisi, già protagonista durante la stagione estiva, grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale condotta dal Sindaco – Elio Ciccarese, ed alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale “Valesium” – Prof.ssa Maria Martella, potrà vivere una nuova stagione del tiro con l’arco presso la palestra della Scuola Primaria “Via Lo Marchese”, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 in poi.

Attiva dal 2013, l’A.S.D. Arcieri Amici di Reno presieduta da Paola Quarta, promuove il tiro con l’arco tra giovani e adulti, vantando numerosi record individuali e di squadra. A livello nazionale, due delle sue atlete si trovano nelle prime dieci posizioni, mentre una delle squadre giovanili è seconda nell’arco compound.

Numerosi sono già gli atleti di Torchiarolo iscritti alla società che, sotto la direzione tecnica del Maestro Cosimo Renna vanta in soli dodici anni di attività, numerosi titoli: n.17 titoli italiani nelle diverse categorie e n.13 record italiani di cui n.7 attualmente imbattuti.

Gli straordinari risultati conseguiti dalla Società quest’anno, ovvero, la vittoria di Lorenzo TALÒ al “Trofeo Pinocchio” – fase finale nazionale dei Giochi della Gioventù 2025 (svolta a Merano), la medaglia di Bronzo di Sara LEVANTE ai Campionati Italiani Campagna (Citta della Pieve), la medaglia d’Argento a squadre ai Campionati Italiani Indoor di Pordenone nella disciplina Compound con in fratelli Erik ed Erwin FIASCHI e Lorenzo TALÒ (tutti residenti in Torchiarolo) e lo splendido Record Italiano ottenuto da Alessandra MASSARI nella disciplina del Doppio Targa, nella categoria dell’arco nudo ”Ragazze femminile”, pongono il giusto accento alla splendida stagione sportiva che sta vivendo la società, senza dimenticare che solo lo scorso anno la Stessa MASSARI, insieme a Sara LEVANTE ed Angela LONGO hanno vinto il titolo Italiano a squadre.

La società è promotrice anche nell’organizzazione di importanti eventi sportivi, infatti, quest’anno, ha ospitato il trofeo “Lendinuso in festa” e quattro gare nella specialità 3D e Campagna, tutte svolte nella splendida cornice naturalistica nel Bosco di Cerano – in località Tramazzone. La specialità 3D è forse tra le più affascinanti, in un percorso immerso nel verde, utilizza come bersagli sagome tridimensionali (da qui il nome della specialità arcieristica), che vengono posizionati seguendo la naturale pendenza del percorso. Una di queste competizioni era Campionato Regionale, che oltre al percorso all’interno del tratto boschivo, prevede successivamente gli scontri diretti con la possibilità a tutto il pubblico presente di seguire l’evolversi della competizione.

Attualmente le attività della società si svolgono: per il periodo invernale Da Ottobre a tutto Marzo in strutture al coperto, quindi presso la palestra della Scuola Media di San Pietro Vernotico in Viale degli Studi (nelle giornate di martedì e giovedì dalle 19.00 alle 21.00 ed il sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00) e presso la palestra della Scuola Primaria Valesium di “Via Lo Marchese” di Torchiarolo in Via Lo Marchese (nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 in poi), mentre nel periodo primaverile ed estivo presso campo fisso (solo dedicato a questa disciplina) all’aperto sito lungo la Strada Pagliarelle poco fuori l’abitato di Torchiarolo in direzione del chiesetta della Madonna delle Grazie, con un ampia possibilità di orari e giorni settimanali. Il fascino di questo sport consiste nell’offrire un calendario sempre ricco di appuntamenti di gare e Campionati Italiani, che grazie alla sua multidisciplinarietà accomuna e coinvolge intere famiglie cosi da risultare tra le migliori attività socio-culturali.

Chi desidera avvicinarsi a questo sport, anche solo per conoscere la sua realtà, può farlo anche tramite contatto telefonico al 388 2586827 (Maestro Cosimo Renna), scrivendo ad amicidireno@gmail.com, oppure contattando la società tramite i canali social, facebook (Arcieri Amici di Reno) ed instagram (arcieriamicidireno).

Le prime lezioni sono gratuite e l’associazione fornisce l’attrezzatura necessaria. Un’opportunità imperdibile per chiunque voglia scoprire il mondo del tiro con l’arco!