Facebook Instagram
ISCRIVITI
formavobis2

Oggi si riunisce il Consiglio provinciale

Il Presidente della Provincia di Brindisi f.f. Giuseppe Ventrella ha convocato in via ordinaria, in seduta di 1^ convocazione, per oggi lunedì 29 dicembre alle ore 12.00, il Consiglio Provinciale.

All’esame i seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno:

1.        Approvazione Verbale seduta di Consiglio Provinciale del 27 novembre 2025;

2.        VII Variazione ordinaria al Bilancio di previsione 2025 – 2027 – Art. 175, comma 3) TUEL;

3.        Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni – triennio 2026 – 2028;

4.        Approvazione “Programma Triennale delle Opere Pubbliche” e “Programma Triennale degli Acquisti di Forniture e Servizi” della Provincia di Brindisi, per il triennio 2026/2028;

5.        ·Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026-2028 – Adozione;

6.        ·Bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 – Adozione.

Si rammenta che il Consiglio Provinciale verrà interamente ripreso e trasmesso in diretta streaming sul portale dedicato https://provinciabrindisi.consiglicloud.it.

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
no_fumo_torchiarolo
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning