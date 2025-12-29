Oggi si riunisce il Consiglio provinciale

Il Presidente della Provincia di Brindisi f.f. Giuseppe Ventrella ha convocato in via ordinaria, in seduta di 1^ convocazione, per oggi lunedì 29 dicembre alle ore 12.00, il Consiglio Provinciale.
All’esame i seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno:
1. Approvazione Verbale seduta di Consiglio Provinciale del 27 novembre 2025;
2. VII Variazione ordinaria al Bilancio di previsione 2025 – 2027 – Art. 175, comma 3) TUEL;
3. Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni – triennio 2026 – 2028;
4. Approvazione “Programma Triennale delle Opere Pubbliche” e “Programma Triennale degli Acquisti di Forniture e Servizi” della Provincia di Brindisi, per il triennio 2026/2028;
5. ·Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026-2028 – Adozione;
6. ·Bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 – Adozione.
Si rammenta che il Consiglio Provinciale verrà interamente ripreso e trasmesso in diretta streaming sul portale dedicato https://provinciabrindisi.consiglicloud.it.