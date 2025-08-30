Facebook Instagram
formavobis2
ISCRIVITI

Oggi ultimo giorno di lavoro per il farmacista Vito Balestra

Ultimo giorno di lavoro per il dottor Vito Balestra, uno dei pilastri della Farmacia Minnuta, apprezzato in tutto il quartiere e non solo per la sua competenza professionale e soprattutto la grande umanità e disponibilità. Il dottor Balestra, 67 anni, originario di San Vito dei Normanni, ha lavorato per anni a Mesagne e nel capoluogo, prima alla Farmacia Perrino e poi, praticamente dall’apertura, nella Farmacia Minnuta gestita dalla dottoressa Calandra. Da lunedì sarà ufficialmente in pensione, ma l’affetto della comunità resta sempre. Grazie di tutto, Vito.

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
meridiani
no_fumo_torchiarolo
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning