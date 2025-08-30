Oggi ultimo giorno di lavoro per il farmacista Vito Balestra

Ultimo giorno di lavoro per il dottor Vito Balestra, uno dei pilastri della Farmacia Minnuta, apprezzato in tutto il quartiere e non solo per la sua competenza professionale e soprattutto la grande umanità e disponibilità. Il dottor Balestra, 67 anni, originario di San Vito dei Normanni, ha lavorato per anni a Mesagne e nel capoluogo, prima alla Farmacia Perrino e poi, praticamente dall’apertura, nella Farmacia Minnuta gestita dalla dottoressa Calandra. Da lunedì sarà ufficialmente in pensione, ma l’affetto della comunità resta sempre. Grazie di tutto, Vito.