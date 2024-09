Oggi visita ufficiale del Prefetto a San Pietro V.co

Ecco la nota del Sindaco di San Pietro Vernotico Maria Lucia Argentieri:

Questa mattina, 19 settembre, abbiamo avuto l’onore di accogliere il Prefetto Luigi Carnevale in visita ufficiale a San Pietro Vernotico. Un momento di grande rilevanza istituzionale, che sottolinea la collaborazione continua e proficua tra le diverse istituzioni a servizio della comunità.

La visita è iniziata nella Sala Consiliare, dove abbiamo ricevuto il Prefetto insieme a una rappresentanza significativa del territorio: i dipendenti comunali, una delegazione di studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, accompagnati dai loro docenti e dalla dirigente scolastica, Prof.ssa Loreta Chirizzi, nonché rappresentanti di diverse realtà locali, tra cui il presidente dell’associazione antiracket, i parroci, la madre superiora delle discepole di Gesù, e le associazioni AVIS, Arci Lecce e Arci Brindisi, la Mydomo, che quest’anno ha organizzato la corsa della Legalità,.

La loro presenza, insieme a tutte le altre realtà, ha rafforzato il messaggio di accoglienza che caratterizza San Pietro Vernotico.

All’iniziativa erano presenti il Comandante della Guardia di Finanza, Rubino, il Maggiore Penna e il Comandante Corianò dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante della Polizia Locale, Luigi Cattolico, e una delegazione della Protezione Civile.

Dopo l’incontro istituzionale, abbiamo accompagnato il Prefetto a Villa Donna Adriana, una struttura che accoglie minori rifugiati non accompagnati, simbolo dell’impegno di San Pietro nell’inclusione e nel sostegno dei più vulnerabili.

Durante il suo intervento, la Sindaca ha voluto esprimere un ringraziamento speciale al Prefetto. Ha ricordato con gratitudine come, nei momenti di necessità, si sia rivolta al Prefetto e la sua porta sia stata immediatamente aperta. <>.

L’invito all’incontro è stato esteso all’intero Consiglio Comunale, compresi i consiglieri di minoranza, in uno spirito di trasparenza e condivisione.

Ringraziamo l’Eccellentissimo Prefetto Luigi Carnevale per la sua visita, per il sostegno manifestato alle nostre iniziative e per la solidarietà espressa verso il prezioso lavoro dei servizi sociali.