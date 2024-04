Oggiano (Fdi): Brindisi inizia a diventare attrattiva: non piu’ uno scalo ma tappa per turisti…ed ora sotto con gli accosti di Sant’Apollinare

Ecco la nota del Vice Sindaco Massimiliano Oggiano:

Basta farsi un giro in Citta’ e non si puo’ non notare una sempre piu’ crescente presenza di turisti (molti dei quali stranieri) in giro a visitare con grande stupore e meraviglia le nostre bellezze storico, architettoniche, monumentali e paesaggistiche. L’arrivo della primavera con l’inizio della stagione crocieristica ha amplificato il fenomeno. Con l’arrivo della stagione estiva il Comune di Brindisi ha rafforzato la partnership con l’Autorita di Sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale per implementare i servizi di bus navetta per il trasporto dei crocieristi ed i servizi turistici di accoglienza. L’Amministrazione comunale sta profondendo il massimo impegno per promuovere la Citta’ come punto di approdo ricercato e non come passaggio per raggiungere altre destinazioni territoriali. Quest’anno ci sara’ il record degli approdi tra marzo e dicembre 61 di cui 33 riguardano la MSC Sinfonia, a seguire la Celebrity Constellation, Marella Explorer, Explora I e Viking. Oltre 100.000 arrivi! Un vero record! Il traffico crocieristico riveste un fondamentale ruolo strutturante nei confronti del sistema economico del territorio. Questa tipologia di traffico genera una serie di effetti diretti ed i diretti capaci di promuovere lo sviluppo di molteplici attivita’ economiche tipicamente portuali e di altre attivita cosiddette port related ad esse funzionalmente collegate. L’Amministrazione comunale intende rafforzare la collaborazione con l’Ente portuale con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei passeggeri che approdano nel porto di Brindisi e consolidare la posizione di Brindisi nel mercato turistico e crocieristico: l’obiettivo, infatti, e’ quello di favorire la crescita turistica della Citta’ allo scopo di realizzare una diversificazione economica del nostro territorio. Per questo motivo gli accosti delle nuove banchine di sant’Apollinare per accogliere navi da crociere, ro-ro e ro-pax, ed un nuovo terminal, rappresentano un tassello fondamentale nella filiera infrastrutturale del porto di Brindisi necessari a rafforzare la posizione del nostro porto come “Home Port” nel panorama degli altri scali del Mediterraneo. Si puo” fare di piu’? Certo! Il Comune di Brindisi ha accettato la sfida ed i risultati iniziano a vedersi.

Dott. Massimiliano Oggiano

Vicesindaco di Comune di Brindisi

Delega Urbanistica, Rigenerazione Urbana, Trasporti, Mobilita’ sostenibile, Parcheggi