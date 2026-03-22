Oggiano (Fdi): “Da Catalano affermazioni irricevibili e chiarimenti inutili”

“DA CATALANO AFFERMAZIONI IRRICEVIBILI E CHIARIMENTI INUTILI. IL CENTROSINISTRA HA UMILIATO IL TERRITORIO PER VENT’ANNI, ORA SILENZIO E RISPETTO”Abbiamo assistito alle ultime dichiarazioni del prof. Giuseppe Catalano con un misto di stupore e sdegno. Sentir parlare di visione e di futuro chi rappresenta quel sistema di potere che per un ventennio ha ridotto la nostra terra a una comparsa nel panorama regionale non è solo paradossale, è un insulto a ogni singolo cittadino di Brindisi e della Provincia.Non bastano i maldestri e tardivi tentativi del prof. Catalano di derubricare le proprie affermazioni: il suo è un tentativo misero quanto insufficiente di nascondere la realtà dei fatti dietro una cortina fumogena. Le parole hanno un peso, e quelle pronunciate pesano come macigni sulla dignità dei brindisini. In questo scenario, appare quanto meno singolare che lo stesso utilizzi il Sindaco Marchionna, che deve farsi garante dell’onore della città, pretendendo scuse pubbliche o una rettifica immediata, come altoparlante! La verità è sotto gli occhi di tutti, e nessun video o retorica da salotto può cancellarla: per vent’anni il centrosinistra ha esercitato una non-rappresentanza cronica. Mentre i nostri aerei e i nostri treni venivano cancellati, il porto mortificato e la nostra dignità calpestata, i rappresentanti locali della sinistra erano troppo impegnati a fare i soldatini semplici agli ordini di Bari. Hanno preferito la carriera personale alla difesa dei confini del nostro benessere. Se Brindisi e la sua provincia sono state spesso oggetto di commiserazione, lo dobbiamo esclusivamente a una classe dirigente senza attributi, incapace di alzare la voce per timore di disturbare i manovratori del proprio partito e ad una dirigenza Barese, da Vendola a Decaro passando per Emiliano.C’è stata un’unica, luminosa eccezione in questo deserto di idee e di coraggio: la stagione di Domenico Mennitti. Quella fu l’ultima volta in cui abbiamo camminato a testa alta, l’ultima volta in cui Brindisi non chiedeva il permesso per esistere ma imponeva il proprio rispetto con la forza della competenza e dell’orgoglio. Da allora, il centrosinistra ha solo gestito il declino, trasformando una terra di opportunità in una terra di rimpianti.Brindisi e la sua Provincia non accettano lezioni da chi ha fallito su tutta la linea. Il prof. Catalano spiegasse perché hanno creato una Puglia a due velocità, lasciando, tra le altre cose una voragine nei conti della sanità, altro che autocommiserazione. Noi non facciamo vittimismo: noi rivendichiamo il diritto al riscatto, auspicando una rappresentanza che non vada nei palazzi baresi con il cappello in mano, ma con la schiena dritta. Ci aspettiamo che su questo il centrosinistra brindisino che tanto ha celebrato la vittoria di Decaro, salvo rimanere con un pugno di mosche, dimostri di avere davvero a cuore le sorti della nostra terra.

Prof. Massimiliano OggianoCoordinatore cittadino FdI